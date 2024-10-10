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В Кремле объяснили расширение безвизового режима для граждан Грузии

Песков объяснил расширение безвизового режима гражданам Грузии диалогом народов

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил расширение безвизового режима для граждан Грузии диалогом народов. Об этом сообщает ТАСС.

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