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Глава МИД Венгрии заявил об отсутствии страха перед ЕС

Сийярто заявил, что не боится давления со стороны ЕС из-за поездок в Россию

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не боится давления со стороны Европейского союза (ЕС) из-за своих поездок в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат пообщался с журналистами в кулуарах Петербургского международного газового форума, который проходит с 8 по 11 октября.

«Я надеюсь, что не выгляжу как человек, который боится [давления со стороны ЕС]. Знаете, внешняя политика — это часть суверенитета. И мы не позволим никому ограничить свой суверенитет», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Будапешт продолжит прилагать усилия ради возвращения в повестку регионального содружества «основанной на здравом смысле дискуссии». По словам Сийярто, это необходимо, чтобы ЕС не утратил свою конкурентоспособность и вернул былое влияние на глобальной арене.

Но в то же время министр обратил внимание, что Венгрия не намерена отказываться от своего права принимать решения в соответствии с собственными национальными интересами.

Кроме того, Сийярто высказался о дискуссиях по украинскому конфликту внутри ЕС. Как он сказал, страны — члены регионального содружества имеют множество разногласий, при этом интеллектуальный уровень организуемых ими обсуждений «не очень высок».

Ранее в правительстве Венгрии усомнились в способности Украины одолеть Россию.

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