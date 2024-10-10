Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 30 стран уже подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани

Ушаков: в саммите БРИКС примут участие 24 лидера государств

Участие в саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«24 страны подтвердили участие лидеров в саммите в Казани», — отметил он.

Ушаков уточнил, что еще восемь стран будут представлены на мероприятии вторыми или третьими лицами. Помощник президента РФ обратил внимание, что еще «время остается». Он выразил надежду, что круг участников еще успеет пополнится другими государствами.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

В четверг, 10 октября, стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует посетить саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), в ходе которого высказался о работе в рамках БРИКС.

Ранее Силуанов раскрыл планы относительно выпуска единой валюты БРИКС.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами