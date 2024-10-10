Более 30 стран уже подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани

Участие в саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«24 страны подтвердили участие лидеров в саммите в Казани», — отметил он.

Ушаков уточнил, что еще восемь стран будут представлены на мероприятии вторыми или третьими лицами. Помощник президента РФ обратил внимание, что еще «время остается». Он выразил надежду, что круг участников еще успеет пополнится другими государствами.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

В четверг, 10 октября, стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует посетить саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), в ходе которого высказался о работе в рамках БРИКС.

Ранее Силуанов раскрыл планы относительно выпуска единой валюты БРИКС.