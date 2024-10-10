Еврокомиссия исключила переговоры о приеме Украины в ЕС без Донбасса и Крыма

Еврокомиссия не подтверждает проведение переговоров о вхождении Украины в Европейский союз (ЕС) без части международно-признанных территорий. С соответствующим заявлением на брифинге выступил официальный представитель дипслужбы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

«Евросоюз поддерживает вступление Украины в ее международно признанных границах и готов оказывать Украине содействие в их восстановлении так долго, как это потребуется», — подчеркнул Стано.

До этого итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада.

Отмечается, что на такой шаг Киев готов пойти в обмен на «некоторые обязательства Запада». Речь идет о гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, что американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам, отмечала газета.

Ранее Евросоюз захотел подготовить Украину к «миру на выгодных условиях».