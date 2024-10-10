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Генсек НАТО отреагировал на отказ Трампа поддерживать Киев

Генсек НАТО Рютте заявил, что не беспокоится об отказе Трампа от помощи Украине

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Global Look Press

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте заявил, что не видит причин опасаться победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, и предположил, что тот согласится продолжать поддерживать Украину. Его слова передает Reuters.

Рютте заявил, что будет работать с Камалой Харрис если ее выберут, и будет работать с Трампом, если победу на выборах одержит он. По мнению генсека НАТО, Трамп понимает, что украинский конфликт «касается не только Киева, но и безопасности США». Рютте не беспокоится по поводу избрания Трампа, так как все политические силы в США заинтересованы в продолжении помощи Украине.

8 октября Камала Харрис не дала однозначного ответа на вопрос о поддержке вступления Украины в НАТО. Отвечая на вопрос журналиста о том, поддержит ли она в случае своей победы на президентских выборах вступление Киева в ряды Североатлантического альянса, Харрис сказала, что эту проблему следует решать тогда, «когда и если до этого дойдет».

Также Харрис заявила, что Дональд Трамп якобы хочет завершить конфликт на Украине путем ее капитуляции, что и произойдет в случае его возвращения в Белый дом.

Ранее Столтенберг допустил влияние выборов президента США на украинский конфликт.

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