Генсек НАТО раскрыл, что обсуждал с Зеленским и Стармером

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером стороны обсуждали разрешение на удары ВСУ вглубь России. Об этом пишет «Европейская правда».

Рютте подчеркнул, что обсудил с лидерами двух стран вопрос ударов, однако позиция НАТО по этому вопросу не изменилась.

«Конечно, мы говорили об этом: в Киеве на прошлой неделе, говорили об этом и сегодня, но конечное решение зависит от каждого конкретного союзника», — сказал он.

По словам генсека НАТО, с точки зрения международного права Украина может получить соответствующее разрешение, однако этот вопрос должны решать союзники Киева отдельно.

До этого Associated Press сообщал, что Владимир Зеленский проводит переговоры лидерами Великобритании, Франции, Италии и генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский прибыл в Лондон 10 октября для обсуждения «мирного плана». После этого украинский президент должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, а также отправится в Италию, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Ранее в США раскрыли, что на самом деле станет «победой» для Украины.