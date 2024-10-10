Путин расширил безвизовый режим для Грузии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима для граждан Грузии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ коснется категорий граждан, въезжающих в Россию в целях трудовой деятельности, либо на срок более 90 дней.

10 мая 2023 года Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года. Одновременно он отменил введенный в 2019 году запрет на полеты российских самолетов в Грузию и на продажи туристических туров в эту страну.

Тогда президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очередной провокацией» отмену Россией визового режима. Она заявила, что возобновление прямых перелетов из РФ в Грузию и снятие визовых ограничений «неприемлемо», пока Россия «оккупирует нашу территорию» и ведет «военную спецоперацию» на Украине.

Ранее МИД РФ сообщил о подготовке соглашений с девятью странами о безвизовых поездках.