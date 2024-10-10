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Премьер-министр и президент Польши поспорили из-за назначения послов

Туск и Дуда вступили в полемику из-за назначения послов

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Czarek Sokolowski/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Анджей Дуда вступили в полемику из-за отказа президента утвердить кандидатуры послов республики в США, Израиле, НАТО и на Украине. Об этом Туск написал в социальной сети Х.

По его словам, то, что Дуда до сих пор блокирует назначение дипломатов в указанные страны и Североатлантический альянс является крайне безответственным.

«Я просил, объяснял — все как кровь в песок», — написал Туск.

В ответ на этот комментарий Дуда на своей странице в Х написал, что за отсутствие послов Польши в перечисленных и других государств ответственность несут исключительно Туск и министерство иностранных дел республики.

Конфликт между президентом и премьер-министром Польши из-за назначения дипломатов в дипмиссии длится с марта 2024 года. Тогда Дуда отказался утвердить на пост посла Польши в Вашингтоне предложенную МИД кандидатуру Богдана Клиха и заявил, что пока он является президентом, никогда не подпишет этого назначения.

В конце сентября сообщалось, что Дуда предстанет перед судом после окончания полномочий за оскорбление поляков.

Ранее выяснилось, что польская оппозиция хочет «молодого, величественного и красивого» президента.

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