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СМИ сообщают о переговорах Зеленского и западных союзников

AP: Зеленский проводит переговоры с лидерами ЕС и генсеком НАТО

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Hannah McKay/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры лидерами Великобритании, Франции, Италии и генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации издания, Зеленский прибыл в Лондон 10 октября для обсуждения «мирного плана». После этого украинский президент должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, а также отправится в Италию, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Зеленский встречается с премьер-министром [Великобритании] Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, прежде чем отправиться в Париж для переговоров с президентом Эммануэлем Макроном», — говорится в публикации.

До этого политолог Владимир Скачко говорил, что Зеленский отправился в тур по Европе с «планом победы», чтобы выставить европейским лидерам невыполнимые требования. Взамен же он получит лишь деньги.

Ранее в Турции заявили о конце отведенного Зеленскому времени.

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