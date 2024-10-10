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Польша может начать отправлять въезжающих в страну россиян на «специальную процедуру»

МИД Польши предложил спецслужбам проверять въезжающих в страну россиян

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Global Look Press

Граждане России, которые оформляют польские визы, должны проходить проверку спецслужб из-за возможных «диверсий». С таким утверждением выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский на брифинге, передает ТАСС.

«Граждане России должны подпадать под специальную процедуру (проверки – прим. ред.)», — отметил он.

Как утверждает Сикорский, такие меры нужны в ЕС, поскольку граждане РФ якобы могут «совершать диверсии» на территории блока.

9 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном высказала возмущение из-за того, что венгерское правительство приглашает россиян в ЕС без дополнительных проверок безопасности.

В июле официальный вестник венгерского правительства опубликовал перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на «национальную карту» — двухлетнюю рабочую визу. Кроме России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония.

Ранее в МИД Венгрии ответили на критику выдачи льготных виз российским гражданам.

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