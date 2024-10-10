Евросоюз отложил согласование помощи Украине из-за Германии

Европейский союз не может принять проект семилетнего бюджета с 2028 года, который включает помощь Украине, в связи с «политическим параличом» в Германии за год до выборов в бундестаг в 2025 году. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на высокопоставленных европейских дипломатов, передает РИА Новости.

«Евросоюзу необходимо составить проект следующего семилетнего бюджета от 2028 года, который будет влиять на все — от сельского хозяйства до поддержки Украины. Но это, вероятно, будет отложено до завершения выборов в ФРГ осенью 2025 года», — отмечает издание.

По словам собеседников Politico, Европейская комиссия может предложить увеличение бюджета, которое кандидаты в бундестаг во время предвыборной кампании будут вынуждены отклонить, поскольку это, наряду с предложением совместных долговых обязательств, «слишком деликатные вопросы» для Германии, а без одной из самых богатых стран Европы решения принять не получится.

По словам одного европейского чиновника, ЕС в данный момент находится «в режиме ожидания», дожидаясь окончания выборов в Германии, чтобы наконец принять бюджет.

В августе стало известно, что Германия направила в бюджет Европейского союза (ЕС) в 2023 году на €19,7 млрд больше, чем получила из него, и в очередной раз оказалась крупнейшим донором общего бюджета сообщества.

Ранее в Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян.