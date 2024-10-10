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Политолог назвал цель европейского турне Зеленского с «планом победы»

Политолог Скачко: Зеленский отправился в тур по Европе ради денег

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Hannah McKay/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в тур по Европе с «планом победы», чтобы выставить европейским лидерам невыполнимые требования. Взамен же он получит лишь деньги. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко.

Он обратил внимание на принцип Зеленского «просить больше, а там — что дадут».

«В Германии, Италии и Франции ему могут повторить все те же обещания, которые уже были даны: о членстве в альянсе, о помощи от «коварной» России. Его также могут склонять к переговорам с Москвой. Одно другому для европейских политиков не помеха», — отметил Скачко.

При этом он напомнил, что позиция Москвы состоит в том, что никакие переговоры после вторжения украинских войск в Курскую область невозможны.

Накануне Зеленский заявил, что основным пунктом его «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

До этого президент Украины говорил, что представит свой «план победы» в Рамштайне. Но запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Ранее в США раскрыли, что на самом деле станет «победой» для Украины.

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