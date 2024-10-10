Политолог: ураган «Милтон» лишит Камалу Харрис президентства в США

Ураган «Милтон», обрушившийся на Флориду, может исключить приход к власти кандидата в президенты США Камалы Харрис. Это случится после фиксации колоссального экономического ущерба, заявил политолог и американист Константин Блохин Общественной Службе Новостей.

Эксперт напомнил, что из-за урагана президент страны Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отменили визиты в Анголу и Германию, где 12 октября будет саммит контактной группы по военной поддержке Украины. Все это подтверждает, что дела в стране и внутренняя политика для Вашингтона в приоритете, подчеркнул Блохин.

В Гидрометцентре предупредили, что «Милтон» может быть сильнее урагана «Катрин», который когда-то принес Штатах гигантские потери и разрушения, напомнил эксперт. Причем в свое время Барак Обама на выборах смог одержать победу как раз из-за того, что американцы столкнулись со страшными последствиями урагана и устали от военных действий в Афганистане. Здесь можно провести аналогию с предстоящими выборами – на этот раз голоса потеряет кандидат от демократов Камала Харрис, считает политолог.

«Я не специалист по ураганам, но уверен, что, если там будет колоссальный экономический ущерб и они с ним не смогут справиться, то тогда будущее президенcтво Харрис будет поставлено под сомнение», — заявил он.

Напомним, скорость обрушившегося на Флориду урагана «Милтон» достигала 160 км/ч. Власти не могут точно оценить ущерб, а так как ураган начался ночью, не было возможности проводить масштабные спасательные операции. Разрушено уже около 125 домов, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Власти Флориды ранее сообщили о первых жертвах урагана «Милтон».