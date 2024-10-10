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МИД Венгрии обвинил Европу в лицемерии

Сийярто: Европа проявляет лицемерие, заявляя, что может обойтись без ресурсов РФ

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Global Look Press

Европейские страны проявляют эгоизм и лицемерие, заявляя, что могут обойтись без российских ресурсов. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его слова передает ТАСС.

«Европа проявляет эгоизм и лицемерие, заявляя, что может обойтись без российских ресурсов», — сказал он.

Также Петер Сийярто заявил, что Россия, в отличие от стран Евросоюза, добросовестно сотрудничает в сфере энергетики.

Также министр сообщил, что Венгрия не намерена отказываться от своей мирной позиции по Украине, несмотря на давление третьих стран. Кроме того, он предупредил, что если Украину примут в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны.

Ранее глава «Газпрома» оценил состояние рынка газа в Европе.

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