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В Венгрии рассказали, как проходят дискуссии по Украине внутри ЕС

Сийярто: дискуссии по Украине внутри ЕС имеют низкий интеллектуальный уровень

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ) заявил, что дискуссии по Украине внутри ЕС носят низкий интеллектуальный уровень. Об этом сообщает РИА НовостиТАСС.

«В Европейском Союзе большие разногласия, а интеллектуальный уровень дискуссий (касающихся конфликта на Украине. — «Газета.Ru»), к сожалению, не очень высок», — отметил Сийярто.

Он уточнил, что при отстаивании позиции сторонников мира зачастую «вы сталкиваетесь с нападками, обвинениями, финансовыми санкциями», а не контраргументами.

Сийярто добавил, что Венгрия продолжит вести независимую внешнюю политику и будет и дальше отстаивать необходимость урегулирования конфликта.

До этого Сийярто заявлял, что Россия, в отличие от стран ЕС, добросовестно сотрудничает в сфере энергетики. По его словам, ни одна европейская страна не помогала Венгрии диверсифицировать источники и маршруты поставок энергии в прошлом.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.

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