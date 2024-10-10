В Грузии заявили о «полной катастрофе» на Украине

Решение разместить на предвыборных баннерах фотографии разрушений на Украине принято в связи с необходимостью предоставить правдивую информацию о катастрофической ситуации в этой стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Мы решили обнажить правду, поэтому и обеспокоились те, которые не желали представить реальность о ситуации на Украине грузинскому обществу. <...> В течение двух с половиной лет конкретные субъекты умудрялись скрывать от общественности происходящее там», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что «сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее». Внешние же силы, по его словам, пытаются навязать гражданам Грузии мнение о том, что они должны завидовать украинцам.

В конце сентября правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустила агитационные баннеры, в которых противопоставляются война и мир и показываются фотографии пострадавших в ходе конфликта на Украине Донецка и Мариуполя вместе с изображениями мирной жизни в Грузии.

До этого премьер Грузии заявил, что власти республики сделают все, чтобы избежать «второго фронта» в конфликте с Россией. По его словам, единственная цель грузинской оппозиции, которая хочет вернуть власть на парламентских выборах 26 октября, — «через неделю начать боевые действия».

Ранее сбежавший с Украины депутат обратился к Грузии перед выборами.