Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии заявили о «полной катастрофе» на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе: сегодня на Украине происходит полная катастрофа

close
Nadja Wohlleben/Reuters

Решение разместить на предвыборных баннерах фотографии разрушений на Украине принято в связи с необходимостью предоставить правдивую информацию о катастрофической ситуации в этой стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Мы решили обнажить правду, поэтому и обеспокоились те, которые не желали представить реальность о ситуации на Украине грузинскому обществу. <...> В течение двух с половиной лет конкретные субъекты умудрялись скрывать от общественности происходящее там», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что «сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее». Внешние же силы, по его словам, пытаются навязать гражданам Грузии мнение о том, что они должны завидовать украинцам.

В конце сентября правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустила агитационные баннеры, в которых противопоставляются война и мир и показываются фотографии пострадавших в ходе конфликта на Украине Донецка и Мариуполя вместе с изображениями мирной жизни в Грузии.

До этого премьер Грузии заявил, что власти республики сделают все, чтобы избежать «второго фронта» в конфликте с Россией. По его словам, единственная цель грузинской оппозиции, которая хочет вернуть власть на парламентских выборах 26 октября, — «через неделю начать боевые действия».

Ранее сбежавший с Украины депутат обратился к Грузии перед выборами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами