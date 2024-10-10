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В ЕС назвали Россию надежным партнером в области энергетики

Глава МИД Венгрии Сийярто: Россия является надежным партнером в сфере энергетики

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия, в отличие от стран ЕС, добросовестно сотрудничает в сфере энергетики. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает ТАСС.

«Ни одна европейская страна не помогала нам диверсифицировать источники и маршруты поставок энергии в прошлом. И наше сотрудничество с Россией в области энергетики добросовестное, и они — надежные партнеры для нас, в отличие от некоторых европейских и других партнеров», — заявил он.

Также Сийярто заявил, что Венгрия не намерена отказываться от своей мирной позиции по Украине, несмотря на давление третьих стран. Кроме того, он предупредил, что если Украину примут в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны.

9 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что отказ стран Европейского союза от российских энергоносителей помешал росту ВВП блока.

Ранее глава «Газпрома» оценил состояние рынка газа в Европе.

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