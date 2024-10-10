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В Киеве опровергли сообщения о готовности к прекращению огня

Советник Зеленского опроверг сообщения, что Киев готов прекратить огонь

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Stringer/Reuters

Украина не готова на прекращение боевых действий в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Так советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в эфире украинского канала 24 прокомментировал публикацию газеты Corriere della Sera о готовности Киева прекратить огонь.

«У нас есть формула мира, там совершенно четко сказано, как Украина видит справедливый мир. И именно на этой основе идут переговоры с партнерами об усилении позиции Украины», — подчеркнул он.

До этого итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада.

Отмечается, что на такой шаг Киев готов пойти в обмен на «некоторые обязательства Запада». Речь идет о гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, что американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам, отмечала газета.

Ранее на Украине предрекли членство в НАТО раньше, чем в Евросоюзе.

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