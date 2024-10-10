Венгрия не намерена менять свою позицию по Украине

Венгрия не намерена отказываться от своей мирной позиции по Украине, несмотря на давление третьих стран. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пленарной сессии Петербургского международного газового форума, передает ТАСС.

9 октября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на дебатах с премьером Венгрии Виктором Орбаном жестко раскритиковала его усилия по урегулированию конфликта на Украине, указав на необходимость продолжать поддержку Киева во всех сферах во что бы то ни стало.

Орбан также заявлял, что Украине не удастся победить Россию на поле боя.

Ранее Орбан назвал итог венгерской «миссии мира» по Украине.