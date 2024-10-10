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В ЕС предупредили о возможном начале третьей мировой войны

Глава МИД Венгрии Сийярто: если Украину примут в НАТО, начнется третья мировая

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Global Look Press

Если Украину примут в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны. Об этом предупредил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Украина находится в состоянии войны с РФ. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны», — сказал он.

9 октября Владимир Зеленский на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что основным пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

До этого Зеленский заявлял, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне. Но запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. До этого стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон».

Ранее в ВС РФ заявили, что Украина пытается втянуть в конфликт Белоруссию.

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