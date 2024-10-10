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В Кремле отреагировали на возможную военную операцию Израиля в Сирии

Песков: география конфликта на Ближнем Востоке расширяется, это катастрофа

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

География конфликта на Ближнем Востоке расширяется, это катастрофа для всего региона. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Израиль может начать военную операцию в Сирии.

«Вряд ли здесь уместны какие-либо рассуждения. К нашему сожалению география конфликта расширяется, это ведет к разрушению гражданской инфраструктуры, десятки и сотни людей лишаются жилища. Даже не хочется говорить о дальнейшем расширении географии конфликта. Последствия этого всего являются катастрофой для региона», — сказал Песков.

9 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия осуждает авиационный удар военно-воздушных сил Израиля по Дамаску.

До этого военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по многоэтажному зданию в густонаселенном центральном районе Дамаска. Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие. Некоторых не удалось спасти.

Ранее МИД Ирана заявил, что Израиль приближает катастрофу на Ближнем Востоке.

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