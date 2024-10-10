В Кремле назвали «уткой» сообщения о возможной отправке военных КНДР на Украину

Сообщения о возможной отправке солдат из КНДР в зону специальной военной операции (СВО) на Украине напоминают «очередную утку». Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это похоже на очередную утку», — сказал пресс-секретарь президента РФ, комментируя ситуацию.

8 октября новостное агентство Yonhap со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна сообщило, что власти КНДР могут направить своих военных из регулярной армии на Украину для поддержки РФ.

По словам главы профильного ведомства, подписанный Москвой и Пхеньяном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве напоминает соглашение о формировании военного союза. В связи с этим он посчитал весьма вероятным появление северокорейских солдат на Украине.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил столицу КНДР, где провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По их итогам главы двух государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.

Ранее в КНДР заявили об усталости международного сообщества от «дешевой игры» президента Украины.