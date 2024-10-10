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Песков рассказал, что в Кремле думают о квадроберах

Песков: Кремль старается держать тему квадроберов вне повестки дня

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В Кремле стараются не думать о квадроберах и держат эту тему вне повестки рабочих будней, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня», — сказал представитель Кремля.

О квадробике и детях, которые ей увлекаются, в последние месяцы все чаще говорят в России, в том числе на уровне представителей власти. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров на днях интересовался у армянских коллег, есть ли в их республике квадроберы и назвал эту тему одной из главных в новостной повестке.

Параллельно на российских маркетплейсах появились привязочные цепи и специальный корм для квадроберов. А в Подмосковье на днях мать привела в ветклинику дочь-квадробера и потребовала, чтобы ребенку завели карточку и сделали прививку от бешенства. Помимо этого, посетительница хотела чипировать девочку. После отказа женщина стала возмущаться.

5 октября первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о подготовке законопроекта, который запретит пропаганду квадробинга. По ее словам, речь идет не только о субкультуре, но вообще о запрете пропаганды деструктивной идеологии.

При этом глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Газете.Ru», что законодатели слишком остро реагируют на субкультуру квадробики. Политик подчеркнула, что многие дети увлекаются подражанием животным временно.

Ранее квадроберов поддержал Сергей Безруков.

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