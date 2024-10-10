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В Кремле прокомментировали отмену поездки Байдена в Германию на встречи по Украине

Песков об отмене поездки Байдена в ФРГ: погода на другом континенте не вопрос РФ

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Yves Herman/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену поездки президента США Джо Байдена в Германию на встречи по вопросу урегулирования украинского кризиса в связи с опасными погодными условиями в штате Флорида.

«Непогода на другом континенте не наш вопрос. Не наше дело оценивать отмену мероприятия», — сказал представитель Кремля.

Накануне стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон», а также меры по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны.

В Берлине Байден должен был встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем на авиабазе Рамштайн провести переговоры о новых поставках оружия для Украины с лидерами Великобритании, Германии и Франции.

Вечером 10 октября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне.

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