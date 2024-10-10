ВСУ постепенно уступают захваченные территории Курской области, а потери украинских войск растут. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Ситуация для Украины в Курской области становится все более отчаянной», — подчеркнул журналист.

Боуз отметил, что территория, находящаяся под контролем ВСУ в Курской области, уменьшается. При этом потери украинской армии на территории России растут.

До этого российские ударные вертолеты Ка-52М в приграничном районе Курской области сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Получив информацию от разведки, экипажи вертолетов нанесли удар авиационными ракетами по противнику. Применив авиационные средства поражения, вертолеты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на площадку вылета.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.