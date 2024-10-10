В МИД РФ анонсировали новую встречу «ядерной пятерки»

В ближайшее время в Соединенных Штатах состоится новая встреча представителей стран, входящих в так называемую «ядерную пятерку» — это государства, обладающие ядерным оружием в соответствии с договором о его нераспространении. Об этом журналистам сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«Сейчас на полях первого комитета, сессии которого проходят в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, встреча состоится в ближайшие две недели.

Предыдущее заседание «ядерной пятерки», в которую входят Китай, Россия, Великобритания, Франция и США, прошло в июле в Женеве. Мероприятие стало последним в серии заседаний 2023–2024 годов, когда Россия выполняла функции координатора в «пятерке». В настоящее время эта роль закреплена за КНР.

9 октября в МИД РФ заявили, что деструктивная политика Запада грозит прямым военным столкновением ядерных держав, а в мире серьезно повысился уровень ядерной опасности. В ведомстве добавили, что российская сторона четко предупреждала об этом как США, так и другие страны-члены Североатлантического альянса.

Ранее Трамп заявил, что Россия, США и Китай были близки к отказу от ядерного оружия.