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В Совфеде назвали приоритет во внешней политике России

Матвиенко: сотрудничество с Таджикистаном — в приоритете внешней политики РФ

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Depositphotos

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в ходе открытия пленарного заседания VIII Межпарламентского форума «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» назвала сотрудничество с Таджикистаном приоритетным направлением внешней политики РФ. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Матвиенко, стоит также говорить об общем культурном пространстве двух стран и сохранении национальных культур, традиций и национальной идентичности.

«Сотрудничество с Таджикистаном, в том числе на парламентском и региональном уровнях, традиционно находится в числе приоритетов российской внешней политики и межпарламентской деятельности верхней палаты российского парламента», — поделилась Матвиенко.

Она добавила, что две страны «поступательно развивают отношения стратегического партнерства и союзничества».

До этого премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода жаловался на нарушение прав и свобод своих граждан в России. Он заявил, что им отказывают во въезде или депортируют под расплывчатыми и неопределенными предлогами, связанными с обеспечением безопасности. Расулзода также призвал к необходимости разработки эффективных решений для улучшения взаимопонимания между двумя странами.

Ранее посол Таджикистана в РФ провел встречу с консулами страны.

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