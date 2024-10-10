Митинг Трампа сравнили с нацистским шествием 1939 года

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп хочет провести митинг в Нью-Йорке в парке Madison Square Garden («Мэдисон Сквер Гарден»), демократы возмущены этим, поскольку 20 февраля 1939 года в нем состоялось шествие американской нацистской партии. Об этом заявил сенатор штата Брэд Хойлман-Сигал, передает Politico.

По мнению политика, разрешить Трампу провести мероприятие в MSG равносильно митингу нацистов.

Хойлман-Сигал подчеркнул, что он не называет Трампа напрямую нацистом, отметив, что он лишь «отмечает сходство». Сенатор обратил внимание, что часть электората Трампа составляют «сторонники превосходства белой расы».

Bloomberg писал, что штаб Трампа планирует провести митинг в «Мэдисон Сквер Гарден» 27 октября.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. В них примут участие республиканец Дональд Трамп и демократка Камалла Харрис.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.