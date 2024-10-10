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В Британии оценили сроки завершения конфликта Израиля и Ливана

FT: операция Израиля в Ливане не завершится до президентских выборов в США

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Baz Ratner/AP

Операция Израиля в Ливане вряд ли завершиться к началу ноября, когда в США пройдут президентские выборы. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Мы хотим, чтобы они (Израиль. – прим. ред.) остановились и согласились на политический план, который уже в целом согласован, однако похоже, что, добившись успеха в военном плане, они будут продолжать», — отметил неназванный западный чиновник.

Он подчеркнул, что развивающийся кризис на Ближнем Востоке вряд ли прекратится до выборов в США 5 ноября.

9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске 90 ракет по северу Израиля с территории Ливана. Уточняется, что ракеты запустило шиитское вооруженное движение «Хезболла». ЦАХАЛ утверждает, что часть снарядов были перехвачены, а также были зафиксированы падения снарядов.

Ранее Нетаньяху сообщил об уничтожении двух преемников Насраллы.

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Операция Израиля в Ливане
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