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Представитель России в ООН обвинил Израиль в нежелании решать конфликт мирным путем

Постпред РФ Небензя обвинил Израиль в нежелании решать конфликт мирным путем

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John Minchillo/AP

Израиль не пытается решать конфликт на Ближнем Востоке мирными путями. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, израильские власти отказались действовать с предложенной США резолюцией, призывающей к установлению перемирия в секторе Газа.

В результате американо-израильская операция привела к ликвидации ряда лиц, это подтвердило, что Западный Иерусалим не заинтересован в решении проблем мирными способами, сделав ставку на силовой вариант, высказал мнение Небензя.

Дипломат добавил, что в настоящее время диалог о прекращении огня в Газе «находится в глубоком тупике», а ближневосточный регион столкнулся с масштабной эскалацией и «перспективой прямой войны между Израилем и Ираном».

7 октября отмечалась годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Операция продолжается до сих пор и вышла за пределы Израиля. 23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее Россия осудила действия Израиля против Сирии.

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