Представитель России в ООН обвинил Израиль в нежелании решать конфликт мирным путем

Израиль не пытается решать конфликт на Ближнем Востоке мирными путями. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, израильские власти отказались действовать с предложенной США резолюцией, призывающей к установлению перемирия в секторе Газа.

В результате американо-израильская операция привела к ликвидации ряда лиц, это подтвердило, что Западный Иерусалим не заинтересован в решении проблем мирными способами, сделав ставку на силовой вариант, высказал мнение Небензя.

Дипломат добавил, что в настоящее время диалог о прекращении огня в Газе «находится в глубоком тупике», а ближневосточный регион столкнулся с масштабной эскалацией и «перспективой прямой войны между Израилем и Ираном».

7 октября отмечалась годовщина начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем. Год назад тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Операция продолжается до сих пор и вышла за пределы Израиля. 23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее Россия осудила действия Израиля против Сирии.