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В МИД объяснили, почему Запад не реагирует на пытки пленных ВС РФ на Украине

МИД: Запад по политическим причинам игнорирует пытки пленных ВС РФ на Украине

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Отсутствие реакции Запада на сообщения о пытках украинских военных над пленными российскими военнослужащими носит политический характер. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«Думаю, что проблема носит именно политический характер, и весь вопрос в том, какой политический сигнал кто получит в какой момент», — подчеркнул он.

При этом, по словам Лукьянцева, игнорировать правду на Западе со временем становится все сложнее.

Как добавил дипломат, в опубликованном докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обращается внимание на пытки пленных российских солдат. Он назвал это «проблесками сознания и совести», однако такие «проблески», отметил Лукьянцев, теряются на фоне обвинений против России.

1 октября член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин заявил, что данные ООН о пытках украинских солдат в отношении российских военнопленных очень важны, их необходимо предать огласке. Депутат подчеркнул, что представители России стараются на всех международных площадках говорить о действиях военнослужащих Вооруженных сил Украины в отношении военнопленных.

Ранее жена бойца СВО сообщила о видео от ВСУ с пытками мужа.

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