Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Politico рассказал, что самые сложные переговоры по Украине были в 2022 году и касались поставок оружия и их наращивания.

«Я упорно трудился, пытаясь убедить союзников по НАТО делать больше, предоставлять больше военной поддержки (...) Некоторые союзники это делали, но это было относительно ограниченно, и это было очень трудно», — поделился Столтенберг.

В качестве примера Столтенберг рассказал о ситуации с поставками переносного противотанкового комплекса производства США Javelin. Идея поставки комплексов долгое время считалась провокационной и вызывала многочисленные дискуссии внутри альянса.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что приоритет нового генсека НАТО Марка Рютте — втянуть Париж в военный конфликт, комментируя публикацию Die Welt о планах НАТО создать 49 новых бригад для борьбы с Россией. Он призвал Париж выйти из Североатлантического альянса.

Ранее Столтерберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.