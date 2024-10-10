Американские СМИ назвали фактор, повлиявший на предвыборную гонку в США

Ураганы стали одним из факторов, влияющих на предвыборную президентскую гонку в США. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Как пишут авторы публикации, ураганы «Хелен» и «Милтон» пришлись на последний этап предвыборной кампании в США, что, в свою очередь, усилило политические разногласия в американском обществе.

«В ходе бурной президентской гонки, в которой уже были такие потрясения, как осуждение по обвинениям в уголовных преступлениях, покушения ... и смена кандидата на позднем этапе, появление с небольшим промежутком чудовищных ураганов стало испытанием для политического устройства», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что кандидат от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп критикует администрацию президента за неспособность эффективно устранить последствия урагана «Хелен». Кандидат от Демократической партии Камала Харрис в ответ критикует Трампа и обвиняет его в распространении заведомо ложных сведений.

До этого данные мониторингового ресурса PowerOutage свидетельствовали о том, что более 1 млн потребителей электроэнергии в американском штате Флорида остались без света из-за обрушившегося на штат урагана «Милтон».

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».