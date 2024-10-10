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В Раде заявили о нежелании США заниматься реализацией «плана победы» Зеленского

Дубинский: Байден не хочет заниматься реализацией «плана победы» Зеленского

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент США Джо Байден не хочет заниматься реализацией «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что отказ Байдена ехать на встречу с Зеленским говорит лишь о его нежелании заниматься реализацией «плана победы».

«Отсутствие Байдена является лучшим доказательством тому, что «план победы» Зеленского воспринят с настолько всеобъемлющим восторгом, что отбирает у всех прочитавших «план» желание видеть Зеленского», — написал он.

Недавно Владимир Зеленский назвал закономерной отмену очередного заседания контактной группы стран Запада на авиабазе «Рамштайн» после отказа президента Соединенных Штатов Джо Байдена лететь в Германию из-за надвигающегося урагана «Милтон».

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал решение Байдена отменить поездку, назвав ураган лишь формальным поводом.

Ранее дипломат Жданова прокомментировала «мирный план» Зеленского.

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