Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запад требует от Зеленского «конкретного плана» действий

Bloomberg: Запад давит на Зеленского, требуя конкретного плана действий

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Давление со стороны союзников на украинского лидера Владимира Зеленского усилилось, Запад требует «конкретного плана» от Киева. Об этом пишет Bloomberg.

«Хотя Зеленский неоднократно призывал своих западных партнеров предоставить больше оружия и средств ПВО, давление со стороны союзников начало усиливаться, они требуют более конкретного плана действий, учитывающего, как может закончиться война, длящаяся два с половиной года», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает агентство, Зеленский начал трехдневный тур по европейским странам, чтобы заручиться поддержкой своего плана по прекращению конфликта, в ходе которого подтвердил основные требования Киева.

До этого в американском посольстве в Москве заявляли, что Вашингтон не будет вести двусторонние переговоры по Украине с Москвой, если в них не будет участвовать Киев.

Тем не менее в посольстве выразили уверенность в необходимости сохранения дипломатического взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее в Госдуме оценили планы ЕС подготовить выгодные переговорные позиции для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами