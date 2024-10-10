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Польша отказалась помогать РФ в поиске экс-участника «Что? Где? Когда?» Новикова

Польша отказала России в проведении проверки в отношении экс-адвоката Новикова

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Илья Питалев/РИА Новости

Польша отказала правоохранительным органам РФ в проведении проверки по национальным учетам в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

В России в отношении Новикова заведено уголовное дело по статье и дискредитации ВС РФ. Известно, что в феврале 2022 года подозреваемый улетел из страны в Польшу. После этого его объявили в розыск.

«Оставлен без рассмотрения запрос о проведении проверки по национальным учетам Польши в отношении Новикова И.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — говорится в документе.

В июне этого года суд приговорил Новикова к 8,5 года колонии за распространение фейков о российской армии по мотивам политической ненависти.

25 июля бывшего знатока «Что? Где? Когда?» внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее звезду «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали из-за маркировки иноагента.

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