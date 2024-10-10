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Аналитик объяснил, чем обернулся для Аргентины отказ от БРИКС

Аналитик Ламеса: Аргентина потеряла имидж серьезной страны, отказавшись от БРИКС

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Marcos Brindicci/Reuters

Отказ Аргентины от вступления в БРИКС показал несерьезность политики властей государства на международном уровне. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.

Аналитик отметил, что члены объединения имеют огромные и быстро развивающиеся рынки с большой потребительской способностью. Своим отказом Аргентина потеряла возможность вступить в подобную группу, подчеркнул Ламеса.

«В этом отношении потери огромные, потому что (отказ от участия в БРИКС. — «Газета.Ru») не позволяет нам получить возможности открытия и диверсификации новых рынков», — сказал аргентинский аналитик.

22-24 августа 2023 года в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС. В рамках мероприятия было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Тем не менее Буэнос-Айрес отклонил заявку на вступление в последний момент.

Аналитик Марсело Монтес, комментируя решение Аргентины, заявил, что страна утратила дополнительные возможности по финансированию госдолга. По его словам, организация смогла бы помочь государству укрепить финансовые и торговые возможности страны.

Ранее посол Аргентины оценил отношения с Россией.

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