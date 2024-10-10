Профессор Хельсинкского университета и аналитик в области геополитики Туомас Малинен заявил, что НАТО несет угрозу существованию Европы. Об этом он написал на своей странице в X.

Малинен также негативно высказался об интернет-сообществе НАФО, созданном якобы для борьбы с российской пропагандой.

«НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?» — задался вопросом он.

Незадолго до этого сообщалось, что Финляндия планирует использовать в миссиях НАТО в 2025 году два корабля и до пяти истребителей. Хельсинки планирует иметь постоянные военно-морские силы и силы противоминной обороны в Балтийском, Северном морях и Северной Атлантике.

До этого финский президент Александер Стубб отметил , что Россия остается наиболее прямой и существенной угрозой для Североатлантического альянса и Финляндии. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

Ранее стали известны города Финляндии, где будут размещены структуры НАТО.