В США разъяснили позицию страны по переговорам о конфликте на Украине

Вашингтон не будет вести двусторонние переговоры по Украине с Москвой, если в них не будет участвовать Киев. Об этом заявили «Известиям» в американском посольстве в Москве.

«Мы ясно дали понять, что без Украины не будет никаких переговоров об Украине», — сообщили в дипмиссии.

Тем не менее в посольстве уверены в необходимости сохранения дипломатического взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами.

В посольстве заявили о старании «держать дверь открытой для лучшего будущего».

8 октября Bloomberg писал, что Зеленский может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта. Приближение зимы при продолжении конфликта и в условиях ослабления поддержки со стороны Запада заставляет украинские власти искать варианты, отмечается в статье.

Позже в Госдуме заявили, что готовность Киева к переговорам может быть попыткой усыпить РФ.

Ранее в Госдуме оценили планы ЕС подготовить выгодные переговорные позиции для Украины.