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В России разрабатывают закон о патриотическом воспитании

«Ведомости»: в России работают над проектом закона о патриотическом воспитании

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В настоящее время в России проходит работа по разработке законопроекта о патриотическом воспитании. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три близких к администрации президента РФ источника.

По информации издания, законопроект могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 года. Однако в настоящее время неизвестно, кто внесет инициативу.

Журналисты отметили, что закон раскроет понятийный аппарат патриотического воспитания, а также поставит соответствующие задачи для органов власти. В частности, в документе пропишут, кто и за что отвечает на федеральном и региональном уровнях в данной сфере.

В апреле «Ведомости» сообщали, что власти РФ обсуждают возможность создания министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание. Ожидалось, что ведомство могло появиться после инаугурации президента России Владимира Путина и формирования новой структуры правительства.

Ранее стало известно, что в РФ появится совет по патриотическому воспитанию в вузах.

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