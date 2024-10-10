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Трамп заявил о ненависти Байдена к Харрис

Трамп: Байден после выхода из президентской гонки возненавидел Харрис

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Carlos Barria/Reuters

Президент США Джо Байден возненавидел вице-президента США Камалу Харрис за то, что она заняла его место в борьбе за пост главы государства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа перед своими сторонниками в Пенсильвании.

По словам Трампа, Байден зол на Харрис, он ненавидит ее. Трамп даже предположил, что Байден ненавидит Харрис сильнее, чем его.

Бывший глава государства заявил, что выход действующего главы государства из президентской гонки не был добровольным. Байдена якобы вынудили сделать такой шаг. Трамп назвал переворотом происшедшую смену Байдена на Харрис.

Кандидат в президенты отметил, что хотя раньше он все время критиковал Байдена, сейчас вынужден признать, что по сравнению с Харрис действующий глава государства выглядит «вполне неплохо».

7 октября американский предприниматель Илон Маск критически отозвался об умственных способностях Харрис, назвав ее недалекой.

Ранее Трамп заявил, что Харрис не должна быть кандидатом в президенты США.

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