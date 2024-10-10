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Небензя назвал конфликт в Газе итогом упрямства США

Небензя назвал продолжающийся конфликт в Газе итогом упрямства Израиля и США

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Mike Segar/Reuters

Продолжающийся конфликт в Газе — итог упрямства руководства Израиля и его американских покровителей. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«У всех вызывает негодование тот факт, что эта трагедия вот уже год используется для безжалостного и бесчеловечного массового коллективного наказания палестинцев», — отметил он.

Небензя напомнил, что число раненых и пропавших без вести в Палестине приближается к 100 тысячам. Еще около двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

Он отметил, что США не позволяют Совбезу ООН остановить эту гуманитарную катастрофу.

До этого Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть территорию Палестины. Покинуть территорию следует не позднее чем через год с момента одобрения документа. Резолюцию приняли 124 голосами.

Ранее сообщалось, что Россия поддерживает вывод израильских войск из Палестины.

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