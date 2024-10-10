Президент Украины Владимир Зеленский фактически сдает Донбасс и другие прифронтовые территории. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

«Зеленский сдает Донбасс, сдает всю восточную Украину, юг Харькова, списывает десятки тысяч человек своей армии на этих позициях», — сказал он.

По словам Меркуриса, Зеленский оставит Украину «опустошенной и разбитой». При этом украинский лидер готов укреплять позиции, находящиеся далеко от прямой линии соприкосновения войск.

Незадолго до этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский использует бедственное положение армии с целью добиться от Запада больше поддержки.

До этого Зеленский заявил, что начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина находятся в Вашингтоне для обсуждения деталей так называемого «плана победы» с партнерами Киева.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ под Курском «мотивируют» Запад помогать Киеву.