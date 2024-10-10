Зеленский встретится со Стармером и Рютте в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает Telegraph.

«Зеленский прилетит в Лондон в четверг для встречи с Киром Стармером... Зеленский встретится с премьер-министром и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для переговоров», — говорится в материале.

Издание сообщает, что представитель британского премьера не сообщил, будут ли стороны обсуждать разрешение Украине наносить удар вглубь России.

Недавно сообщалось, что президент США Джо Байден не полетит в Германию, как планировалась. Из-за этого встреча с Зеленским не состоится.

Как недавно сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Зеленский отреагировал на отмену заседания «Рамштайн».