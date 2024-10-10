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В ЕС согласовали санкции против членов молдавской оппозиции

Послы ЕС согласовали санкции против членов молдавской оппозиции

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Послы ЕС согласовали санкции против молдавской оппозиции, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул. Об этом пишет ТАСС.

«Санкции согласованы. Послы утвердили рестрикции против одного юрлица и нескольких физлиц, включая пророссийского политика Гуцул», — сообщил он.

Отмечается, что санкции включают в себя заморозку активов, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза.

В начале сентября сотрудники полиции Молдавии совместно с прокурорами провели обыски в офисах некоторых партий, входящих в оппозиционный блок «Победа». Причиной проверки стало наличие российских банковских карт у представителей политических организаций.

Позже бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политика президента Молдавии Майи Санду показывает, что она является «роботом с внешним управлением», которым командуют из США и ЕС.

Ранее президента Молдавии предупредили о возможности предательства «в любой момент».

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