Палестинские движения не смогли договориться о разделении власти в Газе

ХАМАС и ФАТХ, две основные политические силы в Палестинской автономии, не смогли договориться об управлении сектором Газа после войны на переговорах в Каире. Об этом сообщает телеканал Al Hadathhttps://www.alhadath.net/.

Управление сектором Газа является одним из ключевых вопросов на повестке встречи палестинских движений в Каире. С 2005 года, после того как завершилась очередная война в секторе Газа и израильские войска и поселения были в одностороннем порядке выведены с территории анклава, Газа перешла под полный контроль движения ХАМАС.

ХАМАС и ФАТХ являются двумя крупнейшими и при этом конкурирующими палестинскими политическими силами.

До этого член политбюро ХАМАС Басем Наим заявил, что палестинские движения ХАМАС и ФАТХ начали встречу в Каире, на которой идет обсуждение создания единого правительства Палестины.

Отмечалось, что ФАТХ и ХАМАС попытаются достичь каких-либо договоренностей, после чего состоится расширенная встреча с участием всех палестинских фракций.

Ранее сообщалось, что ХАМАС не видит смысла в обмене пленными до полного прекращения огня в секторе Газа.