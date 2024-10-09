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Зеленский раскрыл главный пункт «плана победы»

Зеленский: первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО

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Caitlin Ochs/Reuters

Основным пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», пишет издание «Политика Страны».

«Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру», — отметил украинский лидер.

До этого Зеленский заявлял, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне. Но запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. До этого стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон».

Зеленский после отказа нынешнего главы Белого дома от встречи решил поехать в Берлин и показать свой «план победы» канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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