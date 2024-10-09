Зеленский после отказа Байдена решил показать свой «план победы» Шольцу

Президент Украины Владимир Зеленский после отказа нынешнего главы Белого дома Джо Байдена от встречи решил поехать в Берлин и показать свой «план победы» канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом сообщило издание Bild.

«В канцелярии Зеленский хочет представить канцлеру свой «план победы», — говорится в публикации.

По данным журналистов издания, украинский лидер также запланировал встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

По данным американской газеты Washington Post, Зеленский планировал еще раз представить свой «план победы» на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия). Но накануне стало известно, что президент США Джо Байден решил отложить намеченные визиты в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который движется на Флориду. Без американского президента запланированную на 12 октября встречу лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменили вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.