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Трамп планирует провести митинг в «оплоте демократов»

Bloomberg: Трамп планирует провести митинг в «оплоте демократов»

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп планирует провести митинг на арене «Мэдисон Сквер Гарден» на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом пишет Bloomberg.

«Его штаб планирует провести это мероприятие 27 октября, примерно за неделю до дня выборов», — сообщает агентство.

Отмечается, что эти планы не окончательные и могут измениться.

Арена считается оплотом демократов, что может спровоцировать беспорядки. Также мероприятие обещает стать «кошмаром для логистики и служб безопасности», поскольку оно привлечет сторонников Трампа в самый центр демократического Нью-Йорка.

6 октября американский миллиардер Илон Маск появился на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Бизнесмен сначала встретился с экс-президентом США и его кандидатом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом за кулисами. При этом на Маске была черная бейсболка с надписью: «Сделаем Америку снова великой». По пути на митинг в Батлере также можно было увидеть рекламный щит с фото основателя Space X и Tesla и лозунгом: «На Маска уповаем».

Ранее Маск предсказал будущее США, если Трамп проиграет на выборах.

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