В ЕС объяснили, как будет работать новый режим санкций против РФ

Новый режим санкций, введенный Европейским союзом, направлен против деструктивной и дестабилизирующей деятельности России. Об этом телеканалу РБК заявил официальный представитель Еврокомиссии Педро Фонсека Монис.

«[Этот режим] позволяет нам жестко и решительно реагировать на дестабилизирующую деятельность России в отношении ЕС и его государств-членов, а также третьих государств и международных организаций», — заявил Монис.

Он добавил, что для введения новых санкций Евросоюзу придется добиваться единогласия по каждому конкретному случаю.

В постпредстве РФ раскритиковали введенный Евросоюзом антироссийский «санкционный режим». Там подчеркнули, что ЕС живет по принципу: когда у тебя дома все плохо, ищи виновного на стороне. По данным ведомства, одна из целей режима санкций не в том, чтобы ввести дополнительные ограничения против РФ, а показать, что конфронтационная политика в отношении России введена «всерьез и надолго».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые санкции Евросоюза против России являются нелегитимным режимом.

Ранее в Грузии ответили на призыв Европарламента ввести прямые санкции против РФ.